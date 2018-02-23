Эпоха географических открытий, “ничейная земля” или “торгаши” могут “владеть” миром, без стран. №12.

Стоит заметить, что флаги современных “Либертарианцев” разных направлений очень схожи с “ #Гадсденовскими ” флагами (историческими флагами США во времена “13 колоний”, существовавшими одновременно с флагом Бетси Росс) 18 века , а если учесть, что “полосатость” американского флага тоже может означать “ #Либертарианство ” от #

Liberty

#свобода , то можно прийти к выводу, что “либертарианство” может насчитывать не несколько десятков лет согласно “официальной истории” , а несколько сотен лет, причём в “скрытом состоянии” , о чём говорит “полосатость” флага США и акционерного общества “Британская Ост-Индийская компания” .



“

” должны будут “браться” у “

“ #монопольные Стоит учитывать, что “либертарианцы” “ #анархо -капиталисты ” (там несколько “течений”) выступают за “ #ликвидацию #государства ” в пользу “индивидуального #суверенитета ” в условиях “ #свободного #рынка ” , причём полиция, суды и прочие “правоохранительные функции”, будут осуществляться “наёмными” “частными (личными) структурами”, на подобие “частных охранных агентств” (типа ЧОП или ЧВК), “частных судов и судей” и так далее, причём “средства” на всех этих “свободных частных #анархистов ” должны будут “браться” у “ #добровольно ” финансируемых их, “ #конкурентов ” или “частных туземных лиц”, что “теоретически” должно “априори” исключать “монополию” и так далее, что на “практике” в условиях современного мира, например в современной стране России, то же либертарианство может выглядеть совсем наоборот, тоесть куда не посмотри вокруг “произрастает” “частный свободный и независимый пофигизм” на “ближнего своего”, “ #коррупция ” почти всех “ветвей власти”, #сговоры ” , “частные #торговые #сети ”, которые по сути не должны “поставлять” Вам (Тебе) еду или товары, в стиле – “это просто бизнес, ничего личного”, “ #частные #суды ” (по “заветам” английской “Московской торговой компании” 1551 года), а “частные охранники” и “спецназовцы” Вас (Тебя) не “охраняют” от “кого-то” или могут сами “устранить” охраняемого ими “подопечного”, если их “перекупят” , или не обязаны “за спасибо” что-то “искать” , если “что-то украли” и так далее (вообщем на практике "либертариацы" "анархо-капиталисты" “теоретически” могут вести себя как обычные пираты, каперы, корсары, буканьеры, приватиры или очередные “иностранные” или местные очередные “гопники” или “рейдеры” , условно “мимикрируя” (приспосабливаясь, "пристраиваясь сбоку" ),

c

помощью например любых “идеологий добра” , к

“

туземному

”

населению для удовлетворения

“

своих нужд

”

).

Так же учитывая “красный цвет” флагов “Британской Америки” и обычных гражданских и торговых судов Великобритании до начала 20 века, учитывая, что даже у частного военного “ #Бомбейского #флота ” он тоже был какое-то время, то можно “теоретически” предположить, что “прототипом” флага СССР мог быть не флаг “ #Парижской #коммуны ” , а по сути морской “красный флаг” (или “гюйс”, “носовой флаг”) “гражданских” или “торгашей” из Великобритании , именуемый “

Red

Ensign

” – “красный флаг”, “красное знамя”, “

Civil

Ensign

” или “

Red

Duster

” – “красная тряпка”, “предложенный” без “лишних атрибутов” “принадлежности” на его “поверхности”, в качестве “полотна” флага СССР , учитывая “менталитет и психологию” “русского народа” , о которых ещё губернатор, сенатор Амстердама, и директор акционерного общества Николас Витсен писал в своих “записках о Московии” ещё в конце 17 начале 18 века .

В современное время

Red

Ensign

так же используется Великобританией для обозначения “своих” “организаций” и “территорий” (“городов”, “островов” и так далее) во всём мире и их “принадлежности” к “Британской короне” .

Эмблема на флаге “Евросоюза” очень похожа на эмблему американского флага #Бетси #Росс 1777-1795 годов, что как бы “намекает”.

В свою очередь “

Blue

Ensign

” или “синий кормовой флаг” Великобритании , принятый там ещё с 17 века, был флагом британского военного флота “

Blue

Squadron

” и “торгового флота”, ещё до “реформы” 1864 года.

C

1865 года британский флаг “

Blue

Ensign

” было “разрешено использовать” и “зависимым” от Великобритании “странам” и “колониям”, помещая на него свой “герб” .

В современное время флаг

Blue

Ensign

так же используется Великобританией для обозначения некоторых “своих заморских территорий”.

Что касается флагов всяких “Российских” “министерств”, “служб” и “ведомств”, то их флаги с “синим полем” по своей “структуре” и стилистике очень сильно напоминают британский флаг “

Blue

Ensign

” , который после 1865 года “разрешили” “использовать” всем “зависимым” от Великобритании “странам” и “колониям”, размещая на нём свои “геральдические атрибуты” , что как бы тоже “на многое намекает”.

В итоге, рассмотрев перечисленные флаги, можно сделать “теоретический” вывод, по крайней мере судя по ним, о том, “откуда и что пошло”, в том числе и “Романовская” “земля”, во главе которой они встали после “ #смутного #времени ” 1598-1613 годов, и “теоретически” ещё больше убедиться в этом во времена “экскурсии” Петра 1 со своим “ #Великим #посольством ” в “гости” к его “друзьям” и “учителям детства” из Западной Европы, после которых его якобы “подменили” и он в очередной раз “собрал” все книги со всей “контролируемой им” территории, и “что-то” с ними сделал , что потом “их след простыл”, а заодно занялся в очередной раз “переписыванием и написанием” “своей официальной истории Руси и России” для “своей нужды” , написанной очередными “официальными историками” (не исключено, что “наёмными”), возможно даже (да так на самом деле и было скорее всего) с “западно-европейской” “пропиской” и Российской Федерации. Тем более, что судя по “обрусевшим” и “заезжим мигрантам” из Западной Европы, в лице всяких “учёных мужей” в виде академиков, учёных, историков, частных торговых купцов, военных высших рангов и так далее, знавших по какой-то причине гораздо больше об истории Руси и России, чем её местное “аборигенное”, “туземное”, “тёмное и дремучее” население, которое на её территории проживало и проживает, вероятно они “что-то” да знали. Ну или просто действовали на данной территории как “победители по жизни” , которые “пишут и переписывают” “официальную историю” очередной “туземной страны” под себя: “типа Мы тут давно уже были, ещё до того, как Вы сюда пришли и вообще Мы (кто такие вообще эти Мы ?) самые добрые, хорошие и пушистые” . Но если сравнить эту “пушистость” с их “поведением” в других “странах и землях” того же самого времени, тоесть “виртуально в воображении” “выбравшись за границы” только своей страны и “официальной истории” на “глобальный мировой уровень” того времени, то от “пушистости” , с которой нам “предлагает ознакомиться” “официальная история” , написанная внутри границ только одной любой страны, совсем не остаётся и следа, а перед “внутренним взором” начинает разворачиваться абсолютно другая “картина” , вообще полностью не соответствующая “официальной истории”, написанной “наёмными” “официальными историками”, как внутри любой страны мира, написанных в отрыве от всего остального мира, так в некоторых случаях и всего мира целиком. “Теоретически” скорее всего именно поэтому иногда и возникают “слухи” и “разночтения” о “каком-нибудь” одном и том же “факте”, но в резных странах описанном по разному , в том числе в связи с “переписываниями победителями” “официальной истории” в одной стране, упустив из виду то, что в другой стране этот же самый факт тоже зафиксирован, но по иному, да и возможно даже и не “официальными историками”, а обычными людьми, путешествующими по миру и пишущими свои “личные дневники” и “заметки” . Поэтому “теоретически” не все “слухи” могут оказаться в результате только “слухами или домыслами” , а могут быть просто разными точками зрения на один и тот же факт, в зависимости от “официально” или “не официально” назначенного (наёмного) или личного “наблюдателя” .

и "потребностей"